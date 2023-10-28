Штормовой ветер в Украине: обесточены более 150 населенных пунктов, есть жертвы

12:10 28 октября Киев, Украина

Сегодня Украину накрыл сильный ветер. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 25 м/c. Во многих областях такая штормовая погода привела к обрыву линий электропередач. На утро субботы без электроснабжения остались более 150 населенных пунктов.

Во Львовской области полностью обесточены 49 населенных пунктов, 83 – частично. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram в субботу, 28 октября.

"Из-за сильных дождей и порывов ветра на Львовщине по состоянию на этот час без электроснабжения 132 населенных пункта (49 - полностью, 83 - частично). Над восстановлением питания уже работают 240 специалистов Львовоблэнерго, привлекли 84 единицы техники", - написал он.

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что штормовая погода привела к обрывам 30 линий электропередачи.

"В результате ночной непогоды отключено около 30 линий электропередачи. Больше всего пострадал Ровенский район. Есть обесточивание в Дубенском и Сарненском районах", - написал он в Telegram.

В Ивано-Франковской области спасатели ночью ликвидировали последствия непогоды, отметила пресс-служба ГСЧС.

"В течение ночи спасатели 12 раз привлекались на уборку свергнутых в результате сильных порывов ветра деревьев, большинство из которых перекрывали движение на автодорогах. К проведению работ было привлечено 11 единиц техники и 45 спасателей", - говорится в сообщении.

В Киеве из-за сильных порывов ветра дерево упало на мужчину, от полученных тяжелых травм он скончался. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в субботу, 28 октября.

"В Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в столице из-за падения ветвей женщина получила травмы позвоночника, ее госпитализировали.

Также на просп. Берестейском дерево упало на автомобиль. Находившийся в машине мужчина отказался от госпитализации.

Местные власти призывают киевлян держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, а также не парковать под ними автомобили. Также жителям столицы советуют плотно закрыть окна, убрать вещи с балконов.

ДТЭК Киевские электросети предупреждают, что в столице могут произойти отключение света из-за непогоды.

Напомним, погода на выходных 28-29 октября в большинстве областей Украины будет теплой и сухой, однако иногда возможны дожди.