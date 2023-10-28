Штормовой ветер в Украине: обесточены более 150 населенных пунктов, есть жертвы

Сегодня Украину накрыл сильный ветер. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 25 м/c. Во многих областях такая штормовая погода привела к обрыву линий электропередач. На утро субботы без электроснабжения остались более 150 населенных пунктов.
Во Львовской области полностью обесточены 49 населенных пунктов, 83 – частично. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram в субботу, 28 октября.
Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что штормовая погода привела к обрывам 30 линий электропередачи.
В Ивано-Франковской области спасатели ночью ликвидировали последствия непогоды, отметила пресс-служба ГСЧС.
В Киеве из-за сильных порывов ветра дерево упало на мужчину, от полученных тяжелых травм он скончался. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в субботу, 28 октября.
Кроме этого, в столице из-за падения ветвей женщина получила травмы позвоночника, ее госпитализировали.
Также на просп. Берестейском дерево упало на автомобиль. Находившийся в машине мужчина отказался от госпитализации.
Местные власти призывают киевлян держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, а также не парковать под ними автомобили. Также жителям столицы советуют плотно закрыть окна, убрать вещи с балконов.
ДТЭК Киевские электросети предупреждают, что в столице могут произойти отключение света из-за непогоды.
Напомним, погода на выходных 28-29 октября в большинстве областей Украины будет теплой и сухой, однако иногда возможны дожди.
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