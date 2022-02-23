Шторм «Франклин», обрушившийся на Британию и Северную Европу, унес жизни 14 человек

16:59 22 Февраль Киев, Украина

Северная Британия, а также некоторые районы Франции и Германии подверглись ударам шторма Франклин — это третий крупный шторм, обрушившийся на регион менее чем за неделю. Суровая погода привела к затоплению дорог, отключению электроэнергии и гибели по меньшей мере 14 человек.





Шторм Франклин принес проливные дожди, которые вызвали наводнения и сильный ветер (порывы ветра достигали 140 км/ч).

Нарушено движение транспорта, затруднена работа аэропортов. Без электричества остались десятки тысяч домов.

Шторм прошел через Северную Ирландию и северную Великобританию, а затем переместился во Францию, где погибла пара в возрасте 70 лет после того, как их автомобиль унесло в Ла-Манш недалеко от небольшого городка в Нормандии.

Власти Англии выпустили более 300 предупреждений о наводнениях, а страховщики в Германии и Нидерландах оценили ущерб от этих штормов более чем в 1,7 миллиарда долларов. Немецкий аэрокосмический центр заявил, что штормы, вероятно, нанесут значительный ущерб и без того ослабленным лесам Европы.



Служба новостей AccuWeather сообщает, что это первый раз, когда три таких шторма обрушились на Великобританию и северную Европу менее чем за неделю.