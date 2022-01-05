Штаб ООС: военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве

Во время передвижения военной техники на Донбассе, произошел взрыв неизвестного устройства, пострадали двое военнослужащих.
Об этом во вторник, 25 августа, сообщает штаб операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
Пострадавших доставили в больницу, их состояние удовлетворительное.
На месте происшествия для выяснения ее причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины. Эксперты выясняют, на каком именно устройстве подорвались военные.
В то же время в СМИ появилась непроверенная информация о том, что якобы двое военных, в том числе командир 137-го батальона Вадим Рымаренко, пострадали в результате обстрела.
Однако в пресс-центре штаба ООС подчеркнули, что "это точно был подрыв".
В то же время в СМИ появилась непроверенная информация о том, что якобы двое военных, в том числе командир 137-го батальона Вадим Рымаренко, пострадали в результате обстрела.
Однако в пресс-центре штаба ООС подчеркнули, что "это точно был подрыв".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии