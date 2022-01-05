Штаб ООС: военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве

18:25 25 Август Киев, Украина

Во время передвижения военной техники на Донбассе, произошел взрыв неизвестного устройства, пострадали двое военнослужащих.



Об этом во вторник, 25 августа, сообщает штаб операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.



Пострадавших доставили в больницу, их состояние удовлетворительное.

"Сегодня, 25 августа, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Бойцы были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - заявили в штабе.





В то же время в СМИ появилась непроверенная информация о том, что якобы двое военных, в том числе командир 137-го батальона Вадим Рымаренко, пострадали в результате обстрела.



Однако в пресс-центре штаба ООС подчеркнули, что "это точно был подрыв". На месте происшествия для выяснения ее причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины. Эксперты выясняют, на каком именно устройстве подорвались военные В то же время в СМИ появилась непроверенная информация о том, что якобы двое военных, в том числе командир 137-го батальона Вадим Рымаренко, пострадали в результате обстрела.Однако в пресс-центре штаба ООС подчеркнули, что "это точно был подрыв".