Штаб ООС: в районе Водяного оккупанты стреляли из гранатомета

08:00 09 ноября Киев, Украина

Пресс- центр ОС сообщает, что за последние сутки российскими оккупантами режим тишины был нарушен единожды. Войска РФ применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие в районе населенного пункта Водяное.



"Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли.



Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.



Также собщается, что с начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



"Наши военнослужащие, находясь в готовности мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки, продолжают добросовестно выполнять определенные задачи", - добавили в пресс-центре ОС.