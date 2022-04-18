Штаб ООС: ранен один украинский боец

19:45 19 ноября Киев, Украина

С начала суток российскими военными режим тишины был нарушен один раз. Один украинский военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение

Об этом 19 ноября в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.



Пострадавшего военного оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.



С начала суток российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня. Противник использовал автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.



