Штаб ООС: ранен один украинский боец

С начала суток российскими военными режим тишины был нарушен один раз. Один украинский военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение.
Об этом 19 ноября в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.
Пострадавшего военного оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.
С начала суток российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня. Противник использовал автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Пострадавшего военного оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.
С начала суток российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня. Противник использовал автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
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