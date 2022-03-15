Штаб ООС: оккупанты возле Авдеевки запустили беспилотник и обстреляли позиции украинских войск

21 октября российские сепаратисты вновь нарушили режим тишины: они обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.
Противник стрелял из ручного противотанкового гранатомета.
Недалеко от Лебединского Донецкой области российские оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
Помимо этого, возле Авдеевки и Марьинки Донецкой области боевики запускали беспилотник типа "Орлан". Средства радиоэлектронной борьбы сил ООС подавили БПЛА противника, который пролетал вдоль линии разграничения сторон. Это сделало невозможным его дальнейшее применение.
Противник стрелял из ручного противотанкового гранатомета.
Недалеко от Лебединского Донецкой области российские оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
Помимо этого, возле Авдеевки и Марьинки Донецкой области боевики запускали беспилотник типа "Орлан". Средства радиоэлектронной борьбы сил ООС подавили БПЛА противника, который пролетал вдоль линии разграничения сторон. Это сделало невозможным его дальнейшее применение.
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