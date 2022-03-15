Штаб ООС: оккупанты возле Авдеевки запустили беспилотник и обстреляли позиции украинских войск

19:52 21 октября Киев, Украина

 21 октября российские сепаратисты вновь нарушили режим тишины: они обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Противник стрелял из ручного противотанкового гранатомета.

Недалеко от Лебединского Донецкой области российские оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Помимо этого, возле Авдеевки и Марьинки Донецкой области боевики запускали беспилотник типа "Орлан". Средства радиоэлектронной борьбы сил ООС подавили БПЛА противника, который пролетал вдоль линии разграничения сторон. Это сделало невозможным его дальнейшее применение.