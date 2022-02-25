Штаб ООС: оккупантами дважды был нарушен режим тишины

Штаб ООС на своей странице в социальных сетях сообщили, что 1 октября российскими оккупантами дважды был нарушен режим тишины.
"Из автоматического станкового гранатомета враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета – неподалеку от Орехово", – говорится в сообщении.
В результате обстрелов украинские военные не пострадали.
С начала суток 2 октября боевики дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих.
"Оба факта зафиксированы вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет", – сообщили в штабе.
"Из автоматического станкового гранатомета враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета – неподалеку от Орехово", – говорится в сообщении.
В результате обстрелов украинские военные не пострадали.
С начала суток 2 октября боевики дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих.
"Оба факта зафиксированы вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет", – сообщили в штабе.
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