Штаб ООС: оккупантами дважды был нарушен режим тишины

09:04 02 Октябрь Киев, Украина

 
Штаб ООС на своей странице в социальных сетях сообщили, что 1 октября российскими оккупантами дважды был нарушен режим тишины.

"Из автоматического станкового гранатомета враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета – неподалеку от Орехово", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов украинские военные не пострадали.

С начала суток 2 октября боевики дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих.

"Оба факта зафиксированы вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет", – сообщили в штабе.