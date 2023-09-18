Шпионил за ВСУ, маскируясь под военного: в Днепре задержан агент ФСБ

Контрразведка СБУ разоблачила и задержала "на горячем" агента ФСБ. Он собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, задействованных в контрнаступлении на восточном фронте.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности злоумышленник перед выходом на задание переодевался в военную форму украинских защитников. В зоне особого внимания российского агента находились маршруты движения железнодорожных эшелонов с новейшей военной техникой, вооружением и боеприпасами Сил обороны.
Также он пытался обнаружить в районе областного центра боевые позиции украинского ПВО.
Для сбора развединформации фигурант регулярно объезжал территорию города, где фотографировал украинские объекты.
Полученные данные российский агент передавал своему «куратору» из ФСБ через мессенджер в виде текстовых сообщений и медиафайлов.
За каждое выполненное задание вражеский приспешник получал от российской спецслужбы денежное вознаграждение. Чтобы скрыть каналы финансирования, агент ФСБ получал средства на банковскую карту с помощью криптовалютных операций.
По имеющимся данным, агентурные разведданные требовались оккупантам для планирования боевых операций и диверсий, направленных на замедление украинского контрнаступления в районах Угледара и Новоселки.
Сотрудники СБУ задержали российского агента во время выполнения им задачи вблизи одного из стратегических объектов в Днепре.
Во время обысков у фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным с агрессором, а также патроны к автоматическому оружию.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).
Решается вопрос дополнительной квалификации его преступных действий по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Пока он под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
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