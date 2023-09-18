Шпионил за ВСУ, маскируясь под военного: в Днепре задержан агент ФСБ

Пока он под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Решается вопрос дополнительной квалификации его преступных действий по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Во время обысков у фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным с агрессором, а также патроны к автоматическому оружию.

Сотрудники СБУ задержали российского агента во время выполнения им задачи вблизи одного из стратегических объектов в Днепре.