Шпионил за Силами обороны на Донбассе: задержан информатор российского ГРУ

Служба безопасности на Донетчине задержала еще одного информатора, связанного с главным управлением генштаба российской федерации, известного как ГРУ.
Он собирал для оккупантов разведданные о местах дислокации и путях перемещения Сил обороны в районах Славянска, Лимана и Николаевки. Особое внимание уделял маршрутам движения украинских военных колонн, которые переправлялись через г. Северский Донец в направлении Бахмута.
Также злоумышленник передавал агрессору координаты местных заводов и железнодорожной инфраструктуры. Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки воздушных ударов по украинским объектам, в том числе с использованием дронов.
По материалам следствия, вражеским приспешником оказался житель освобожденного Лимана, которого дистанционно завербовала российская военная разведка.
Для передачи разведданных он находился «на связи» с разведчиком штурмового батальона спецназа ГРУ и наводчиком танковой роты вражеской тактической группы «Купол».
Установлено, что коммуникацию поддерживали из-за запретной соцсети «Одноклассники».
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении за совершенное преступление.
Фигурант находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.
Также злоумышленник передавал агрессору координаты местных заводов и железнодорожной инфраструктуры. Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки воздушных ударов по украинским объектам, в том числе с использованием дронов.
По материалам следствия, вражеским приспешником оказался житель освобожденного Лимана, которого дистанционно завербовала российская военная разведка.
Для передачи разведданных он находился «на связи» с разведчиком штурмового батальона спецназа ГРУ и наводчиком танковой роты вражеской тактической группы «Купол».
Установлено, что коммуникацию поддерживали из-за запретной соцсети «Одноклассники».
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении за совершенное преступление.
Фигурант находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.
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