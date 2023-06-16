Шпионил за северной границей Украины: задержан агент белорусского КГБ

11:48 02 июня Киев, Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) успешно задержала одного из агентов Комитета госбезопасности беларуси (КГБ) , который занимался шпионажем на северной границе Украины.

Информатором оказался гражданин беларуси, который имеет вид на постоянное проживание в нашем государстве и длительное время проживает в Ровенской области. В начале полномасштабного вторжения россии он был завербован сотрудником белорусского КГБ и осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины.



Задачей агента был сбор данных об обороне северных границ нашего государства и маршрутов перемещения военной техники. Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника по месту его жительства во время очередной попытки передачи разведданных.



Установлено, что в поле зрения белорусского КГБ он попал в качестве бывшего командира подразделения десантно-штурмовых войск советского союза. Тогда он активно участвовал в боевых действиях в Афганистане. Для выполнения разведзаданий в Ровенской области он обходил пограничную территорию и наблюдал за перемещением Сил обороны.



На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении. В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.