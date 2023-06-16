Шпионил за северной границей Украины: задержан агент белорусского КГБ

11:48 02 июня Киев, Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) успешно задержала одного из агентов Комитета госбезопасности беларуси (КГБ), который занимался шпионажем на северной границе Украины.
 
Информатором оказался гражданин беларуси, который имеет вид на постоянное проживание в нашем государстве и длительное время проживает в Ровенской области. В начале полномасштабного вторжения россии он был завербован сотрудником белорусского КГБ и осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Задачей агента был сбор данных об обороне северных границ нашего государства и маршрутов перемещения военной техники. Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника по месту его жительства во время очередной попытки передачи разведданных.

Установлено, что в поле зрения белорусского КГБ он попал в качестве бывшего командира подразделения десантно-штурмовых войск советского союза. Тогда он активно участвовал в боевых действиях в Афганистане. Для выполнения разведзаданий в Ровенской области он обходил пограничную территорию и наблюдал за перемещением Сил обороны.

На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении. В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.