Шпионил за позициями Сил обороны: СБУ задержала в Запорожье российского агента

Служба безопасности Украины разоблачила очередного российского агента. Злоумышленником оказался бывший чиновник налоговой милиции Запорожья, который в 2011 году был уволен за коррупцию.
В начале марта этого года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для сбора разведданных о местах базирования Сил обороны на территории региона. Больше всего врага интересовали координаты боевых позиций подразделений морской пехоты ВСУ на Мелитопольском направлении.
Кроме того, агрессор хотел получить от своего агента точные геолокации железнодорожных мостов и объектов энергетики в области.
Для сбора информации злоумышленник объезжал местность под видом водителя такси и производил видеосъемку с помощью скрытого регистратора и мобильного телефона.
За каждое выполненное задание ему «гарантировали» денежное вознаграждение в размере от 2 до 5 тыс. грн. Для конспирации фигурант предлагал перечислять деньги на банковскую карту своего сына.
Также российская спецслужба обещала предателю руководящую «должность» в оккупационной администрации в случае захвата областного центра.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время выполнения им враждебного задания.
По данным следствия, в поле зрения ФСБ он попал из-за антиукраинской активности в запрещенных соцсетях Вконтакте и Одноклассники. Последующая коммуникация с агрессором проходила в мессенджерах.
Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для переписки с российской спецслужбой.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Кроме того, агрессор хотел получить от своего агента точные геолокации железнодорожных мостов и объектов энергетики в области.
Для сбора информации злоумышленник объезжал местность под видом водителя такси и производил видеосъемку с помощью скрытого регистратора и мобильного телефона.
За каждое выполненное задание ему «гарантировали» денежное вознаграждение в размере от 2 до 5 тыс. грн. Для конспирации фигурант предлагал перечислять деньги на банковскую карту своего сына.
Также российская спецслужба обещала предателю руководящую «должность» в оккупационной администрации в случае захвата областного центра.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время выполнения им враждебного задания.
По данным следствия, в поле зрения ФСБ он попал из-за антиукраинской активности в запрещенных соцсетях Вконтакте и Одноклассники. Последующая коммуникация с агрессором проходила в мессенджерах.
Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для переписки с российской спецслужбой.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
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