Шпионил за подразделениями ВСУ: СБУ задержала в Черновцах российского агента

В ходе многоэтапной спецоперации СБУ в Черновцах был задержан российский шпион, следивший за деятельностью Вооруженных сил Украины, Службы безопасности и пограничников.
Прежде всего, врага интересовали локации подразделений СБУ и Госпогранслужбы, а также точные координаты ключевых мостов и электроподстанций на Харьковщине и Буковине.
Сотрудники СБУ задержали российского агента в Черновцах во время проведения скрытой фотофиксации военного объекта. По данным следствия, приспешником агрессора оказался местный житель, который в 2021 году переехал в Харьков и работал техником по настройке интернета.
После начала полномасштабного вторжения он начал активно распространять прокремлевские нарративы на своей странице в запрещенной соцсети «Одноклассники».
Таким образом, в феврале этого года мужчина попал в поле зрения российской военной разведки. Затем на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ГРУ, который предложил негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора.
Находясь в Харькове, вражеский агент следовал указаниям своего российского «куратора» по сбору данных о дислокации блокпостов и фортификационных сооружений в городе. Кроме того, он передавал оккупантам геолокации местных энергообъектов.
Вскоре фигурант получил новую задачу – вернуться в Черновцы под видом посещения родственников. Хотя на самом деле целью поездки было шпионство за областным управлением СБУ, пограничным отрядом и местным военкоматом. Также в центре внимания злоумышленника находились транспортные мосты региона – их координаты и система охраны.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
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