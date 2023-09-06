Шпионил за блокпостами: задержан адвокат из Краматорска

10:56 21 августа Киев, Украина

Служба безопасности Украины задержала адвоката из Краматорска за сбор данных в пользу врага на прифронтовой территории Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ





По указанию российской спецслужбы, фигурант отслеживал места временной дислокации и маршруты движения Сил обороны в прифронтовом городе. В первую очередь оккупантов интересовали точные координаты украинских блокпостов и ориентировочное количество присутствующих там военных, их вооружение и военная техника.



Полученные сведения фигурант передавал в ФСБ через анонимный чат в мессенджере, где прописывал геолокацию объектов ВСУ и их «характеристики». За каждое выполненное задание российская спецслужба платила своему информатору денежное вознаграждение. Суммы Как стало известно, в течение 2019-2022 годов мужчина проживал на территории россии и имел контакты со спецслужбой страны-агрессора. К началу полномасштабного вторжения россии он вернулся в Краматорск, а весной этого года получил первую задачу от своего «куратора» из ФСБ По указанию российской спецслужбы, фигурант отслеживал места временной дислокации и маршруты движения Сил обороны в прифронтовом городе. В первую очередь оккупантов интересовали точные координаты украинских блокпостов и ориентировочное количество присутствующих там военных, их вооружение и военная техника.Полученные сведения фигурант передавал в ФСБ через анонимный чат в мессенджере, где прописывал геолокацию объектов ВСУ и их «характеристики». За каждое выполненное задание российская спецслужба платила своему информатору денежное вознаграждение. Суммы

поступали на банковскую карту злоумышленника.

В дальнейшем оккупанты обещали «эвакуировать» его в россию. Однако сотрудники СБУ помешали реализации вражеских «планов» и задержали вражеского приспешника.



Во время обыска у него изъяты 2 мобильных телефона, банковские карты и «сменные» SIM-карты, на которые он зарегистрировал мессенджеры для общения с ФСБ.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).



В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.