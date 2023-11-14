Шпионил за аэродромами ВСУ: СБУ задержала информатора ФСБ в Николаеве

11:10 14 ноября Киев, Украина





По данным следствия, злоумышленник в начале полномасштабного вторжения уехал за границу и начал активно поддерживать вооруженную агрессию россии, после чего был дистанционно завербован российскими спецслужбами.



Вернувшись в Украину в марте этого года, он пытался обнаружить возможные локации военных аэродромов с боевой авиацией ВСУ.



Установлено, что дистанционную коммуникацию с российской спецслужбой он поддерживал из-за «связных». Одним из них оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев (более известный под псевдонимом «Лохматый»), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на фсб.



В июне этого года СБУ заочно сообщила этому блогеру о подозрении в госизмене и нейтрализовала сеть его информаторов в Николаевской области.



С начала полномасштабного вторжения сотрудники Службы безопасности разоблачили 13 фигурантов.



Еще одним приспешником ФСБ оказался местный житель, который был активным пользователем телеграмм-канала «Лохматого».



Во время переписки с враждебным блогером его последователь поддерживал антиукраинские нарративы и сливал сведения о дислокации Сил обороны на территории региона.



Собирал «нужные» сведения фигурант через личные контакты и открытые источники.



Кроме того, он обходил местность и скрыто фиксировал украинские объекты, а затем передавал «отчет» в фсб в виде текста и фотографий с привязкой к местности.



СБУ задержала в Николаеве информатора ФСБ . Злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на территории региона.По данным следствия, злоумышленник в начале полномасштабного вторжения уехал за границу и начал активно поддерживать вооруженную агрессию россии, после чего был дистанционно завербован российскими спецслужбами.Вернувшись в Украину в марте этого года, он пытался обнаружить возможные локации военных аэродромов с боевой авиацией ВСУ.Установлено, что дистанционную коммуникацию с российской спецслужбой он поддерживал из-за «связных». Одним из них оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев (более известный под псевдонимом «Лохматый»), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на фсб.В июне этого года СБУ заочно сообщила этому блогеру о подозрении в госизмене и нейтрализовала сеть его информаторов в Николаевской области.С начала полномасштабного вторжения сотрудники Службы безопасности разоблачили 13 фигурантов.Еще одним приспешником ФСБ оказался местный житель, который был активным пользователем телеграмм-канала «Лохматого».Во время переписки с враждебным блогером его последователь поддерживал антиукраинские нарративы и сливал сведения о дислокации Сил обороны на территории региона.Собирал «нужные» сведения фигурант через личные контакты и открытые источники.Кроме того, он обходил местность и скрыто фиксировал украинские объекты, а затем передавал «отчет» в фсб в виде текста и фотографий с привязкой к местности.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность российского осведомителя и задержали его.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с Лебедевым.



На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.