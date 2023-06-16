Шпион в составе ВСУ задержан, раскрыт план предательства - СБУ

Спецслужбы задержали шпиона в составе ВСУ, раскрыт план предательства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно информации, предатель является жителем Энергодара. Он был завербован российской военной разведкой еще до начала полномасштабного вторжения рф и проходил военную службу в гарнизоне в Днепропетровской области. Его задачей было собирать информацию о планах украинских войск и передавать ее оккупантам.
Агент также пытался наладить каналы связи в украинских военных подразделениях, но его деятельность была разоблачена и он был задержан во время выполнения вражеского задания.
По данным следствия, шпион поддерживал связь с российской разведкой через свою мать, находящуюся в оккупированном Энергодаре. Коммуникацию осуществляли через мессенджер Телеграмм.
Задержанному было объявлено о подозрении в государственной измене и он был взят под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.
Согласно информации, предатель является жителем Энергодара. Он был завербован российской военной разведкой еще до начала полномасштабного вторжения рф и проходил военную службу в гарнизоне в Днепропетровской области. Его задачей было собирать информацию о планах украинских войск и передавать ее оккупантам.
Агент также пытался наладить каналы связи в украинских военных подразделениях, но его деятельность была разоблачена и он был задержан во время выполнения вражеского задания.
По данным следствия, шпион поддерживал связь с российской разведкой через свою мать, находящуюся в оккупированном Энергодаре. Коммуникацию осуществляли через мессенджер Телеграмм.
Задержанному было объявлено о подозрении в государственной измене и он был взят под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.
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