Шпион в составе ВСУ задержан, раскрыт план предательства - СБУ

17:17 14 июня Киев, Украина

Спецслужбы задержали шпиона в составе ВСУ, раскрыт план предательства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно информации, предатель является жителем Энергодара. Он был завербован российской военной разведкой еще до начала полномасштабного вторжения рф и проходил военную службу в гарнизоне в Днепропетровской области. Его задачей было собирать информацию о планах украинских войск и передавать ее оккупантам.

Агент также пытался наладить каналы связи в украинских военных подразделениях, но его деятельность была разоблачена и он был задержан во время выполнения вражеского задания.

По данным следствия, шпион поддерживал связь с российской разведкой через свою мать, находящуюся в оккупированном Энергодаре. Коммуникацию осуществляли через мессенджер Телеграмм.

Задержанному было объявлено о подозрении в государственной измене и он был взят под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.