Сход лавин в Закарпатской области попал на видео. Лавины временно блокировали трассу

В селе Деловое и Рахове две снежные локальные лавины сошли к середине проезжей части. Высота снежного оползня достигала семи метров. Убрали их фронтальным погрузчиком. Перерыва в движении транспорта не было, сообщает Служба автомобильных дорог в Закарпатской области.
В течение выходных и сейчас никаких осложнений и ограничений проезда по автодорогам государственного значения нет.
По состоянию на 6:00 31 января покрытие на дорогах государственного значения, в основном мокрое. Местами заснежено на Ужокском, Ялунецком и Торунском перевалах. Для обработки покрытия в течение прошлых суток использовали 155 т противогололедной смеси и 458 т соли. Работало 54 единицы техники.
По прогнозам областного центра гидрометеорологии в течение 31 января - 1 февраля на дорогах Закарпатья и в Ужгороде сохранится гололедица. Ночью, преимущественно в горах, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, метель.
В течение выходных и сейчас никаких осложнений и ограничений проезда по автодорогам государственного значения нет.
По состоянию на 6:00 31 января покрытие на дорогах государственного значения, в основном мокрое. Местами заснежено на Ужокском, Ялунецком и Торунском перевалах. Для обработки покрытия в течение прошлых суток использовали 155 т противогололедной смеси и 458 т соли. Работало 54 единицы техники.
По прогнозам областного центра гидрометеорологии в течение 31 января - 1 февраля на дорогах Закарпатья и в Ужгороде сохранится гололедица. Ночью, преимущественно в горах, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, метель.
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