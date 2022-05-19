Шли с тренировки: пьяный водитель сбил троих футболистов

Нацполиция Закарпатской области сообщила, что в городе Иршава ночью 16 декабря, водитель автомобиля Opel, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешеходов.
Водитель автомобиля Opel Zafira во время обгона столкнулся с Volkswagen Caddy, который двигался впереди него. Далее, 26-летний водитель Opel, не останавливаясь, выехал на левую обочину дороги и сбил трех футболистов, которые возвращались с тренировки.
В результате наезда погиб капитан местной футбольной команды "Бужора" 30-летний Мирослав Мудра скончался на месте аварии. У него осталась дочка, которой еще не исполнилось и года.
Еще двое спортсменов – 25 и 35 лет – доставлены в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Виновника аварии полицейские задержали. В его крови было 1,4 промилле алкоголя. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы по ч. 2 ст. 286 УК.
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