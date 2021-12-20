Школьница из Кривого Рога пыталась покончить с собой, выпив анальгетики

13:43 12 Март Киев, Украина

Выпив достаточное количество анальгетиков для того, чтобы причинить непоправимый вред своему здоровью и жизни в целом, школьница Кривого Рога пыталась покончить с собой.



Об этом заявила пресс-секретарь Криворожского районного управления полиции Оксана Лесонен.



Медики из Криворожской городской клинической больницы №8 сообщили полицейским, что к ним поступила девушка 2005 года рождения с отравлением медикаментами. Школьница выпила 40 таблеток анальгетика.



Сейчас жизни девушки ничего не угрожает. Обстоятельства инцидента выясняют представители ювенальной превенции.