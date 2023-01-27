Шесть человек стали жертвами российской агрессии на Донетчине

10:57 27 января Киев, Украина

За сутки в результате вооруженной агрессии россии 6 человек погибли и еще 9 получили ранения в Донецкой области.



Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

"За 26 января россияне убили 6 жителей Донецкой области: 2 в Очеретино, 2 в Богоявленке, 1 в Авдеевке и 1 в Парасковиевке",- написал Кириленко.

Еще 9 человек в области, по словам главы ОВА, получили ранения.



По состоянию на утро 27 января оккупанты убили не менее 1 326 и ранили не менее 2 905 мирных жителей Донецкой области.



Кириленко подчеркнул, что эти цифры не окончательные, поскольку пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.