Шесть человек стали жертвами российской агрессии на Донетчине

За сутки в результате вооруженной агрессии россии 6 человек погибли и еще 9 получили ранения в Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.
Еще 9 человек в области, по словам главы ОВА, получили ранения.
По состоянию на утро 27 января оккупанты убили не менее 1 326 и ранили не менее 2 905 мирных жителей Донецкой области.
Кириленко подчеркнул, что эти цифры не окончательные, поскольку пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
По состоянию на утро 27 января оккупанты убили не менее 1 326 и ранили не менее 2 905 мирных жителей Донецкой области.
Кириленко подчеркнул, что эти цифры не окончательные, поскольку пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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