Схема незаконных премий: СБУ разоблачила «тыловых» командиров Нацгвардии

Военная контрразведка СБУ совместно с ГБР и при содействии нового руководства Национальной гвардии разоблачила в рядах Нацгвардии еще одну «схему» безосновательного начисления премий за участие в боях на передовой.
В этот раз на сделках с государственными деньгами разоблачено командование одной из бригад военного формирования, которая дислоцируется на Киевщине. С первого дня полномасштабного вторжения россии и до августа 2022 года фигуранты незаконно «премировали» себя на общую сумму почти 14 млн бюджетных гривен.
Чиновники безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов. При этом участники преступной схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передней линии фронта.
По данным следствия, к организации сделки причастен заместитель командира – начальник штаба воинской части. Он безосновательно подписывал рапорты о начислении «боевых» премий своим подчиненным, прежде всего руководящему составу.
Их лица также установлены – командир дивизиона, командир 3-го батальона, начальник отделения учета личного состава, заместитель командира 1-го батальона и командир роты.
На основании собранных доказательств заместителю командира – начальнику штаба воинской части и пяти его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе).
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.
В этот раз на сделках с государственными деньгами разоблачено командование одной из бригад военного формирования, которая дислоцируется на Киевщине. С первого дня полномасштабного вторжения россии и до августа 2022 года фигуранты незаконно «премировали» себя на общую сумму почти 14 млн бюджетных гривен.
Чиновники безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов. При этом участники преступной схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передней линии фронта.
По данным следствия, к организации сделки причастен заместитель командира – начальник штаба воинской части. Он безосновательно подписывал рапорты о начислении «боевых» премий своим подчиненным, прежде всего руководящему составу.
Их лица также установлены – командир дивизиона, командир 3-го батальона, начальник отделения учета личного состава, заместитель командира 1-го батальона и командир роты.
На основании собранных доказательств заместителю командира – начальнику штаба воинской части и пяти его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе).
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.
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