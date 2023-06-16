Шантаж и угрозы: российская паспортизация в Мелитополе

12:11 26 мая Киев, Украина

В Мелитополе жители подвергаются шантажу и угрозам со стороны российских захватчиков, которые требуют получить российские паспорта. Информацию об этом раскрыл глава города Мелитополя, Иван Федоров.

"Российские оккупанты ставят перед местными жителями неприятный выбор: либо получать российский паспорт, либо страдать. После провала попыток депортации и эвакуации они начали новую волну паспортизации. Как это происходит? Они усиливают давление на наших граждан, оставшихся на временно оккупированной территории",- отметил он.

По словам Федорова, российские захватчики заставляют всех жителей заключать новые договоры на электроснабжение с одним условием: подписывать их можно только при наличии российского паспорта.



Кроме того, начиная с 1 июня, россияне запретят выдачу бесплатных лекарств тем, кто не получил российский паспорт.



Глава города отметил, что захватчики стремятся ввести медицинское страхование, чтобы жители могли получать медицинские услуги бесплатно в мелитопольских больницах.



Однако медицинское страхование будет доступно только при наличии российского паспорта.



Захватчики понимают, что украинцы не желают становиться гражданами рф, поэтому используют все возможные методы, чтобы заставить их принять этот шаг, добавил он.