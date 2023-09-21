Шахтерск в Донецкой области тонет в мусоре

16:50 21 сентября Киев, Украина

Временно оккупированный российскими войсками город Шахтерск в Донецкой области тонет в мусоре, так как большинство коммунальных работников рашисты забрали на фронт.

Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС).
 
"Оккупанты забрали на фронт большинство сотрудников, а другая часть покинула город. В результате не осталось достаточно рабочей силы для организации вывоза мусора. Оккупационная администрация вынуждена просить о сокращении планов по мобилизации и привлечении рабочей силы", - говорится в сообщении.
 
ЦНС также отмечает, что оккупанты решают проблему накопления мусора, завозя его из соседнего Ростова, так как местные свалки уже переполнены. Попытки создать новые полигоны для мусора в Ростовской области провалились из-за экологической обстановки в этом регионе.