16:50 21 сентября Киев, Украина





Об этом информирует Центр национального сопротивления Временно оккупированный российскими войсками город Шахтерск в Донецкой области тонет в мусоре , так как большинство коммунальных работников рашисты забрали на фронт.Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС)

"Оккупанты забрали на фронт большинство сотрудников, а другая часть покинула город. В результате не осталось достаточно рабочей силы для организации вывоза мусора. Оккупационная администрация вынуждена просить о сокращении планов по мобилизации и привлечении рабочей силы", - говорится в сообщении.

ЦНС также отмечает, что оккупанты решают проблему накопления мусора, завозя его из соседнего Ростова, так как местные свалки уже переполнены. Попытки создать новые полигоны для мусора в Ростовской области провалились из-за экологической обстановки в этом регионе.