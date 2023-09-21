Временно оккупированный российскими войсками город Шахтерск в Донецкой области тонет в мусоре, так как большинство коммунальных работников рашисты забрали на фронт.
Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС).
Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС).
ЦНС также отмечает, что оккупанты решают проблему накопления мусора, завозя его из соседнего Ростова, так как местные свалки уже переполнены. Попытки создать новые полигоны для мусора в Ростовской области провалились из-за экологической обстановки в этом регионе.
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