Сгорели около десятка автобусов в автопарке Золотоноши

В последнее время все чаще происходят поджоги автомобилей. Это преступление совершается во дворах жилых домов, на парковках и даже в гаражах. Но такой поджог, какой произошел в Черкасской области, трудно представить. В ночь перед праздником в автобусном парке Золотоноши сгорели около десятка автобусов. Сторожу предприятия удалось спасти только три машины.

Полиция своих комментариев по поводу происшествия еще не давала. Сообщение через Facebook опубликовал депутат облсовета Александр Лошков.

"Какими же надо быть подонками, чтобы сжечь автобусы Золотоношского автопарка, которые должны были сегодня, в День Независимости Украины, уехать в села района и по городу", - пишет депутат. По его мнению - "это преступные методы конкурентов. Девяностые отдыхают. Хуже всего, что водители остались без работы".

Напомним, что на прошлой неделе в Броварах Киевской области посреди ночи подожгли машину съемочной группы программы Схемы: коррупция в деталях.

Ведущая программы Схемы Наталья Седлецкая сообщила, что в редакции связывают поджог их рабочего авто с профессиональной деятельностью.