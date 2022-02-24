Северо-Крымский канал и Каховскую ГЭС в Херсонской области заняли российские военные

17:07 24 Февраль Киев, Украина

По оперативным данным Херсонской областной государственной администрации, часть области находится под контролем российских войск.

🔴Генический район: все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях блокпосты с русскими войсками. Проводят проверку выезжающих на принадлежность к вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

🔴Скадовский район: колонна военной техники стоит в районе Широкое, не двигается. В городе Скадовские войска отсутствуют. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

🔴Бериславский район: большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Великой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Относительно пребывания техники в Бериславе точная информация отсутствует.

🔴Каховский район: военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

🔴Херсонский район: Информация частичная. Олешки под контролем русских войск. Уничтожены военные объекты авиацией противника. Переправа через Днепр под контролем захватчиков.

🔵ДСНС: служба переведена в режим повышенной готовности. Работают посменно. Все районные управления работают в таком же режиме. Держат постоянную связь с медицинской службой. По словам начальника ОКЦ, реагируют на все вызовы. Нехватки сил и средств нет.

🚑Медицинская служба: Информация о вызовах на ЧС 24.02.2022 по состоянию на 15:00 (с нарастанием). Всего вызовов – 23, пострадавших – 33, из них 4 ребенка; военнослужащих – 17. Погибших – 13, из них 2 ребенка, военнослужащие – 9. Херсон

В течение дня длится периодическое сообщение жителей Херсонщины о введении режима военного положения, порядке укрытия в защитных сооружениях, порядке действий во время различных чрезвычайных ситуаций и боевых действий. Уведомление осуществляется через официальные средства массовой информации.