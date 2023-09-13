Серия взрывов в Севастополе: пожар на судоремонтном заводе оккупантов

Ночью 13 сентября 2023 года в Севастополе раздались серии взрывов, как сообщают очевидцы. Информация о семи взрывах была подтверждена, и также отмечено, что в результате взрывов сработала сигнализация автомобилей.
Пророссийские СМИ передали, что после взрывов начался пожар на территории 13-го судоремонтного завода, который осуществляет комплексный ремонт кораблей и судов Военно-Морского Флота рф. Пожару был присвоен четвертый класс сложности. Предварительные данные указывают на то, что возгорание могло произойти в результате ракетной атаки.
На данный момент на месте происшествия работают все необходимые спецслужбы. За несколько минут до появления сообщений о взрывах СМИ оккупантов заявили, что движение по Керченскому мосту перекрыто: так происходит во время атак по захватчикам в Крыму.
Пророссийские СМИ передали, что после взрывов начался пожар на территории 13-го судоремонтного завода, который осуществляет комплексный ремонт кораблей и судов Военно-Морского Флота рф. Пожару был присвоен четвертый класс сложности. Предварительные данные указывают на то, что возгорание могло произойти в результате ракетной атаки.
На данный момент на месте происшествия работают все необходимые спецслужбы. За несколько минут до появления сообщений о взрывах СМИ оккупантов заявили, что движение по Керченскому мосту перекрыто: так происходит во время атак по захватчикам в Крыму.
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