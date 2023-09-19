Серия взрывов в оккупированном Донецке: "прилет" в администрацию главы днр

16:43 18 сентября Киев, Украина

Во временно оккупированном Донецке прогремела серия взрывов, о чем сообщают российские СМИ и местные информационные ресурсы.

/>Взрывы раздалась вблизи здания так называемой "администрации главы Донецкой Народной Республики" (ДНР) в центре города.

По словам местных было по меньшей мере одно попадание в здание.