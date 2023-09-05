Серия взрывов в москве и подмосковье: дым над Москва-Сити, жители видели дрон

В ночь на пятницу, 18 августа, в москве и подмосковье были слышны взрывы. Сообщения о звуках взрывов поступали из Красногорска, Одинцова и района Москва-Сити. Также было опубликовано фото, на котором видно дым возле Москва-Сити.
По предварительным данным, взрыв произошел возле одной из башен Москва-Сити. За несколько секунд до взрыва очевидцы видели пролетавший беспилотник.
Кроме того, очевидцы сообщают о "прилете" по Экспоцентру. Пропагандистское агентство ТАСС, со ссылкой на экстренные службы сообщает о частичном повреждении в одном из павильонов Экспоцентра в центре москвы.
Телеграм-канал SHOT информирует, что в первом зале павильона 8 Экспоцентра произошел "незначительный обвал" на площади 25-30 квадратных метров.
Также мэр москвы Сергей Собянин заявил, что при попытке пролета на москву силами ПВО якобы был сбит беспилотник.
А в аэропорту Внуково задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.
По предварительным данным, взрыв произошел возле одной из башен Москва-Сити. За несколько секунд до взрыва очевидцы видели пролетавший беспилотник.
Кроме того, очевидцы сообщают о "прилете" по Экспоцентру. Пропагандистское агентство ТАСС, со ссылкой на экстренные службы сообщает о частичном повреждении в одном из павильонов Экспоцентра в центре москвы.
Телеграм-канал SHOT информирует, что в первом зале павильона 8 Экспоцентра произошел "незначительный обвал" на площади 25-30 квадратных метров.
Также мэр москвы Сергей Собянин заявил, что при попытке пролета на москву силами ПВО якобы был сбит беспилотник.
А в аэропорту Внуково задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.
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