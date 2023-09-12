Серия взрывов в Курской области: в Рыльске повреждены фасады домов и выбиты стекла

09:38 12 сентября Киев, Украина

Вечером в понедельник, 11 сентября, в российском городе Рыльск, расположенном в Курской области, произошла серия взрывов, о чем сообщили местные соцсети.



Свидетели отмечают, что взрывы раздавались в течение часа.



Сразу после первого взрыва губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что беспилотник сбросил взрывное устройство. По его информации, никто из местных жителей не пострадал. Однако в результате атаки были повреждены фасады нескольких домов и выбиты стекла на улице Ленина.



Через час после первой атаки, губернатор сообщил о второй атаке беспилотника в Рыльске, который также произошел на улице Ленина. В результате второй атаки была повреждена крыша административного здания, и также были выбиты стекла.