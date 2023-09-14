Серия взрывов в Евпатории: оккупационная власть заявила об атаке дронов

08:22 14 сентября Киев, Украина

Ночью 14 сентября в Евпатории, находящейся во временно оккупированном Крыму, раздались взрывы, которые, как утверждают российские источники, были вызваны атакой дронов.

Информацию о произошедших событиях передает ТГ-канал "Крымский ветер".

Местные жители отмечают, что взрывы, возможно, произошли в районе Заозерного, и могли быть связаны с попаданием в российскую систему противовоздушной обороны (ПВО).

Согласно данным российских СМИ, взрыв звучал в районе села Уютное. На улицах города можно видеть движение скорой помощи и спасателей.

Следует отметить, что в районе, где произошли взрывы, располагается воинская часть.
 