Серия взрывов в Евпатории: оккупационная власть заявила об атаке дронов

Ночью 14 сентября в Евпатории, находящейся во временно оккупированном Крыму, раздались взрывы, которые, как утверждают российские источники, были вызваны атакой дронов.
Информацию о произошедших событиях передает ТГ-канал "Крымский ветер".
Местные жители отмечают, что взрывы, возможно, произошли в районе Заозерного, и могли быть связаны с попаданием в российскую систему противовоздушной обороны (ПВО).
Согласно данным российских СМИ, взрыв звучал в районе села Уютное. На улицах города можно видеть движение скорой помощи и спасателей.
Следует отметить, что в районе, где произошли взрывы, располагается воинская часть.
Информацию о произошедших событиях передает ТГ-канал "Крымский ветер".
Местные жители отмечают, что взрывы, возможно, произошли в районе Заозерного, и могли быть связаны с попаданием в российскую систему противовоздушной обороны (ПВО).
Согласно данным российских СМИ, взрыв звучал в районе села Уютное. На улицах города можно видеть движение скорой помощи и спасателей.
Следует отметить, что в районе, где произошли взрывы, располагается воинская часть.
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