Серия ракетных атак в окрестностях Запорожья: без пострадавших

10:02 23 июня Киев, Украина

Ночью 23 июня, российские военные провели серию ракетных атак по окрестностям Запорожья. К счастью, не было пострадавших.



Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко.



Попадание ракет произошло на открытой территории, что помогло избежать значительных разрушений и человеческих жертв.



За последние сутки противник совершил 98 обстрелов, затронув 24 населенных пункта области. Авиационные атаки были нанесены по Орехову и Левадному, а также дважды Степногорску с использованием беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, было проведено 5 ракетных ударов из реактивной системы залпового огня по Красному, Гуляйполю, Темировке, а также 88 артиллерийских обстрелов Червоноднепровки, Гуляйполя, Новодаровки, Белогорья, Пятихаток и других прифронтовых сел.



На данный момент зафиксировано разрушение или повреждение 27 гражданских объектов, включая жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество местных жителей.



К сожалению, имеются два погибших: 55-летний мужчина из Малой Токмачки и 70-летний житель Гуляйполя.