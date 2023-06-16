Серия громких взрывов в ночь на 26 мая потрясла российский Краснодар

В ночь на 26 мая над городом Краснодар в россии раздался ряд громких взрывов, вызвавших беспокойство среди местных жителей.
Сообщение об этом было опубликовано в российском издании в Telegram.
По свидетельствам жителей, по меньшей мере два сильных взрыва раздались в центре города около 4 часов утра.
Предварительные данные, по мнению ресурса "Baza", указывают на то, что системы ПВО были активированы в ответ на "атаку" беспилотных летательных аппаратов.
Согласно свидетельствам очевидцев, перед взрывами они слышали звук, напоминающий шум пролетающего беспилотного аппарата (БПЛА).
Сообщение об этом было опубликовано в российском издании в Telegram.
По свидетельствам жителей, по меньшей мере два сильных взрыва раздались в центре города около 4 часов утра.
Предварительные данные, по мнению ресурса "Baza", указывают на то, что системы ПВО были активированы в ответ на "атаку" беспилотных летательных аппаратов.
Согласно свидетельствам очевидцев, перед взрывами они слышали звук, напоминающий шум пролетающего беспилотного аппарата (БПЛА).
Оперштаб официально подтвердил информацию, добавив, что никто не пострадал.
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