Серия громких взрывов в ночь на 26 мая потрясла российский Краснодар

08:13 26 мая Киев, Украина

В ночь на 26 мая над городом Краснодар в россии раздался ряд громких взрывов, вызвавших беспокойство среди местных жителей.

Сообщение об этом было опубликовано в российском издании в Telegram.

По свидетельствам жителей, по меньшей мере два сильных взрыва раздались в центре города около 4 часов утра.

Предварительные данные, по мнению ресурса "Baza", указывают на то, что системы ПВО были активированы в ответ на "атаку" беспилотных летательных аппаратов.

Согласно свидетельствам очевидцев, перед взрывами они слышали звук, напоминающий шум пролетающего беспилотного аппарата (БПЛА).
 
 
Оперштаб официально подтвердил информацию, добавив, что никто не пострадал.