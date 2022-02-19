Сепаратисты попытались обвинить ВСУ в обстреле детского сада на Донбассе

13:52 17 Февраль Киев, Украина

Российские пропагандистские СМИ и поддерживаемые Москвой сепаратисты так называемой "ЛНР" уже в традиционной для себя манере начали распространять фейки о том, что виновниками обстрела детского сада, который якобы находится на подконтрольной сепаратистам территории, являются Вооруженные силы Украины.

Фейк о том, что украинская сторона первой открыла огонь, к тому же обстреляв детсад, абсурдна, потому что он расположен в селе Новая Кондрашовка (часть населённого пункта Станица Луганская) и находится под контролем Украины, а не "ЛНР". Кроме того украинские военные закаленные в боях всегда четко выполняют все указания командования, не нарушая Минских договоренностей.

Подтверждение того, что обстрелы действительно были в Станице Луганской.

Фото этой же комнаты опубликовано в группе самого детского сада.

Стоит отметить, что оккупанты уже начали удалять фейки, вероятно, ожидая новых указаний из Москвы.

Это не впервые подконтрольные РФ боевики обстреливают жилые районы, а обвинить пытаются украинских военных. Но таких сильных обстрелов, затронувших не только Станицу Луганскую, но Марьинку, Красногоровку, Болотино и другие населенные пункты, не было с 2019 года.

В ВСУ отреагировали на циничную ложь боевиков.

""Эта информация не соответствует действительности! Украинская сторона выполняет взятые на себя обязательства по соблюдению Минских договоренностей и находится в готовности к своевременному и адекватному реагированию на потенциальные угрозы со стороны врага" – подчеркнули в ВСУ.

Военные заявили, что обстрелы происходят на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины, у границ которой сосредоточена большая российская группировка, таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию и спровоцировать украинскую сторону на развязывание войны, чтобы потом Россия могла использовала этот "факт" для оправдания дальнейшего вторжения в Украину.



На данный момент высшее командование находится в районе ведения боевых действий. Также на месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Ситуация находится под контролем.