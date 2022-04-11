Сепаратисты "ДНР" угрожают химическим оружием украинским бойцам в Мариуполе

Не желая расставаться с россиянами даже на судебной скамье грядущего Трибунала, представитель так называемой "МВД ДНР" Эдуард Басурин предложил использовать химическое оружие против защищающих Мариуполь украинских войск.
После такого заявления Басурина, вопли Российской Федерации о якобы "готовящейся украинской провокации с применением хим оружия" выглядят ещё более нелепыми, чем раньше, хотя это и сложно...
Напомним, разведка Великобритании утром 11 апреля сообщила, что существует высокая вероятность применения российскими войсками фосфорных боеприпасов в заблокированном Мариуполе.
Напомним, разведка Великобритании утром 11 апреля сообщила, что существует высокая вероятность применения российскими войсками фосфорных боеприпасов в заблокированном Мариуполе.
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