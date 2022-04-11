Сепаратисты "ДНР" угрожают химическим оружием украинским бойцам в Мариуполе

16:37 11 апреля Киев, Украина

Не желая расставаться с россиянами даже на судебной скамье грядущего Трибунала, представитель так называемой "МВД ДНР" Эдуард Басурин предложил использовать химическое оружие против защищающих Мариуполь украинских войск.

«Там [на заводе «Азовсталь», который удерживают украинские военные] подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесёт. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор», - заявил он.

После такого заявления Басурина, вопли Российской Федерации о якобы "готовящейся украинской провокации с применением хим оружия" выглядят ещё более нелепыми, чем раньше, хотя это и сложно...



Напомним, разведка Великобритании утром 11 апреля сообщила, что существует высокая вероятность применения российскими войсками фосфорных боеприпасов в заблокированном Мариуполе.