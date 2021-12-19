Семейные разборки: отец решил конфликт с сыном одним ударом ножа (ФОТО)

С отделения скорой помощи в районное отделение полиции Харьковской области №2 поступил звонок, в котором говорилось о поступившем мужчине с ножевым ранением.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

В селе Степанки Харьковской области 21 ноября сын и отец устроили разборки, в результате которых отец ножом нанес удар в грудную клетку сыну. Пострадавшего с проникающим ранением было доставлено в больницу.

Сотрудники полиции районного управления Харьковской области на месте происшествия установили, что нападавший на 43-летнего мужчину был 82-летний отец потерпевшего. Между ними возник серьезный конфликт, в ходе которого пенсионер выхватил нож и ударил своего сына в грудь.

В рамках Уголовного Кодекса Украины согласно ст. 208 подозреваемого задержали и поместили в изолятор. Статья предусматривает срок лишения свободы от 5 до 8 лет. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция проводит досудебное расследование. О состоянии потерпевшего информация не поступала.