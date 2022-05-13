Семейная пара пенсионеров выбросилась из окна собственной квартиры. ВИДЕО

10:42 10 августа Киев, Украина

Вчера в Кривом Роге пожилая супружеская пара совершила двойное самоубийство , выпрыгнув из окна собственной квартиры. На момент самоубийства мужчине было 84 года, его супруге - 83.

Об этом сообщает ТСН.



Сообщается, что супруги жили на четвертом этаже. По словам соседей, сначала из окна кухни выпрыгнула женщина. И через несколько секунд-из окна спальни на другой стороне дома, вниз прыгнул ее муж. Оба погибли на месте.



Прибывшие полицейские нашли в квартире предсмертную записку. В ней супруги просили никого не винить в их смерти.



Погибшему мужчине было 84 года, жена была моложе на год. Мужчина был учителем в гимназии, жена была врачом. По словам соседей, последние полгода супруги сильно болели, их сын якобы алкоголик.



По неофициальной информации, муж с женой имели долг в банке. Следователи это не подтверждают и не опровергают.