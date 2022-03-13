Селянин на Ровенщине напал на полицейского с вилами и ранил его

07:00 15 июня Киев, Украина

Дикий по своей сути случай произошел в одном из сел Ровенской области. Как сообщило региональное управление Нацполиции, сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на полицейского инспектора и нанес ему ранение вилами.

Указано, что инцидент произошел в селе Маринин Березновского района. Предварительно установлено, что во время патрулирования в поле зрения экипажа патрульной полиции попал мотоцикл. Водитель транспортного средства подозрительно маневрировал и был без защитного шлема. Полицейские последовали за ним, но тот заехал на собственный двор.

"При попытке пообщаться с 49-летним нарушителем, возник словесный конфликт, к которому впоследствии присоединилась и жена. В дальнейшем хозяин схватил вилы и набросился на 30-летнего инспектора, ударив его сельхозинструментом в ногу. Поняв, что натворил, злоумышленник якобы успокоился и заверил, что будет находиться в доме. Однако, пока напарник оказывал домедицинскую помощь и вызывал скорую, мужчина убежал", – говорится в сообщении.

Врачи на месте происшествия обследовали полицейского, у которого диагностировали проникающую колотую рану бедра. После оказания помощи пострадавший от госпитализации отказался.

По месту жительства в доме следователи провели обыск, во время которого изъяли предполагаемое орудие преступления.

Через несколько часов правоохранителям удалось разыскать злоумышленника в полукилометре от места жительства. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его отправили на освидетельствование.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей (ч.2 ст.345 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

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