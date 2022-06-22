Село Днепропетровщины из-за вражеских ударов осталось без света и газа

10:11 22 июня Киев, Украина

Зеленодольская и Апостоловская общины в Днепропетровской области попали под обстрел российских оккупантов ночью 22 июня, также село Великая Костромка осталось без света и газа.

 
Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
 
"Беспокойная ночь на Днепропетровщине. Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. В Великой Костромке в результате ночных обстрелов нет света и газа – перебиты коммуникации. К счастью, без пострадавших",- отметил Лукашук.
 
По словам Лукашука, сейчас сложно сказать, сколько домов пострадали, потому что специалисты должны обследовать место обстрелов.

Также под обстрел попали приграничные территории Апостоловской общины – боеприпасы упали в полях. Люди не пострадали.

В других районах Днепропетровщины ночь прошла тихо. По состоянию на утро 22 июня ситуация во всех общинах контролируемая.