Село Днепропетровщины из-за вражеских ударов осталось без света и газа

10:11 22 июня Киев, Украина

Зеленодольская и Апостоловская общины в Днепропетровской области попали под обстрел российских оккупантов ночью 22 июня, также село Великая Костромка осталось без света и газа.

Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

"Беспокойная ночь на Днепропетровщине. Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. В Великой Костромке в результате ночных обстрелов нет света и газа – перебиты коммуникации. К счастью, без пострадавших",- отметил Лукашук.

По словам Лукашука, сейчас сложно сказать, сколько домов пострадали, потому что специалисты должны обследовать место обстрелов.



Также под обстрел попали приграничные территории Апостоловской общины – боеприпасы упали в полях. Люди не пострадали.



В других районах Днепропетровщины ночь прошла тихо. По состоянию на утро 22 июня ситуация во всех общинах контролируемая.