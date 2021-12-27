Села Луганской области отгородились от России 100-километровым забором

В Луганской области в этом году на границе с Россией возвели 100 километров забора. Его высота два метра, он обтянут колючей проволокой. Также установили 15 камер видеонаблюдения и четыре оперативных центра. Начинается забор еще в Харьковской области, сообщает «Общественное».
Село Россыпное Троицкой объединенной территориальной общины расположено в 200 километрах от линии разграничения. В селе проживает 350 человек. Пока не было забора, местные пересекали границу напрямую.
«Укрепили, видите и камеры стоят, и ров, проволоку. Раньше ходили к родственникам, у меня сестра в 7 километрах живет. Теперь нужно ехать за 500 километров в Харьков», – рассказывает местная жительница Любовь Дмитриева.
Противотранспортный ров и контрольно-следовая полоса, обустроенные на границе, помогают отследить и задержать нарушителей. Удержать наступление они не смогут.
Село Россыпное Троицкой объединенной территориальной общины расположено в 200 километрах от линии разграничения. В селе проживает 350 человек. Пока не было забора, местные пересекали границу напрямую.
«Укрепили, видите и камеры стоят, и ров, проволоку. Раньше ходили к родственникам, у меня сестра в 7 километрах живет. Теперь нужно ехать за 500 километров в Харьков», – рассказывает местная жительница Любовь Дмитриева.
Противотранспортный ров и контрольно-следовая полоса, обустроенные на границе, помогают отследить и задержать нарушителей. Удержать наступление они не смогут.
По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, чтобы оградить границу Луганской области от вторжения Российской Федерации, личного состава вооруженных сил и техники хватит.
По его информации, до конца этого года Луганская ОГА обнародует план эвакуации населения в случае полномасштабного наступления Российской Федерации.
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