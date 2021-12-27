Села Луганской области отгородились от России 100-километровым забором

12:44 27 Декабрь Киев, Украина

В Луганской области в этом году на границе с Россией возвели 100 километров забора. Его высота два метра, он обтянут колючей проволокой. Также установили 15 камер видеонаблюдения и четыре оперативных центра. Начинается забор еще в Харьковской области, сообщает «Общественное».



Село Россыпное Троицкой объединенной территориальной общины расположено в 200 километрах от линии разграничения. В селе проживает 350 человек. Пока не было забора, местные пересекали границу напрямую.



«Укрепили, видите и камеры стоят, и ров, проволоку. Раньше ходили к родственникам, у меня сестра в 7 километрах живет. Теперь нужно ехать за 500 километров в Харьков», – рассказывает местная жительница Любовь Дмитриева.



Противотранспортный ров и контрольно-следовая полоса, обустроенные на границе, помогают отследить и задержать нарушителей. Удержать наступление они не смогут.

«Данный комплекс нам не поможет удержать тяжелую технику при ее приближении к государственной границе, но поможет выиграть время. То есть оператор комплекса будет видеть приближение тяжелой техники и известит очередные силы и средства, резервы пограничного подразделения, проинформирует подразделения вооруженных сил Украины», – рассказала представитель Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко.

По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, чтобы оградить границу Луганской области от вторжения Российской Федерации, личного состава вооруженных сил и техники хватит.

«Ветеранов АТО на сегодняшний день ориентировочно 400 тысяч человек. Пусть часть, буквально 30% пойдет снова защищать родину. Также мы проводим собрание терробороны, и если нужно будет, они будут выполнять определенные задачи, которые мы им будем ставить, не буду говорить какие, но тренировки проходят, люди четко понимают, что они должны делать», – рассказал Гайдай.

По его информации, до конца этого года Луганская ОГА обнародует план эвакуации населения в случае полномасштабного наступления Российской Федерации.