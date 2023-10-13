Сексистские заявления Арестовича: началось досудебное расследование

14:30 13 октября Киев, Украина

Правоохранительные органы начали досудебное расследование по поводу сексистских высказываний бывшего внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича

Об этом сообщила народная депутат Инна Совсун, которая ранее написала заявление в правоохранительные органы, чтобы те открыли уголовное производство в отношении Арестовича по ст. 300 Уголовного кодекса Украины: за распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.

“Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Ведомости внесли в ЕРДР. Это означает, что полиция обязана провести расследование. Также у меня есть ответ от Генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру”, — написала Совсун в Фейсбуке.

Она добавила, что за этой историей требуется постоянный общественный контроль. По ее словам, если дело доведут до логического завершения, это будет важный для Украины прецедент, доказательство, когда закон один для всех, и безнаказанность — больше не норма.



Совсун напомнила, что санкция ст. 300 УК предусматривает ограничение свободы на 2-3 года.