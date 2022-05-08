Секс-бизнес в Киеве: полиция разоблачила супругов сутенеров

20:02 09 декабря Киев, Украина

Киевские правоохранители разоблачили преступную деятельность супружеской пары, которая организовала сеть борделей в одном из столичных районов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



Согласно сообщению, организаторами незаконного бизнеса оказалась супружеская пара, которая привлекла к своей преступной деятельности еще двух человек на роли администраторов. Они отвечали на телефонные звонки клиентов и занимались организационной работой.



Как отмечается, лиц для занятия проституцией злоумышленники искали, размещая рекламные объявления в сети интернет. "Работницы" обязывались перечисляли организаторам часть полученных средств, а остаток распределяли между собой. За предоставленные услуги с клиентов брали от 1600 до 2500 гривен в час.





Сейчас четырем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Кроме этого, во время обысков у одного из администраторов изъяли 56 свертков с веществом, похожим на амфетамин. Их направили для проведения экспертизы, по результатам которой будет решен вопрос о дополнительной квалификации его действий.