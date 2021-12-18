Сейчас под Радой митингуют предприниматели: жгут файеры и дымовые шашки. Видео

Под зданием Верховной Рады собрались предприниматели. Десятки участников акции протеста зажгли файеры и дымовые шашки. В результате под окнами парламента стоит дымовой занавес.
Видео митинга под Радой обнародовал на своей странице в Facebook фотокорреспондент Ян Доброносов.
Как известно, сегодня под стенами парламента проходит акция протеста ФЛПов. На площади Конституции установлена сцена. Люди стоят с плакатами для поддержки малого бизнеса. Митингующие также намерены провести марш по Крещатику. А закончить «ход» хотят до 17:00, к анонсированному на вечер на Майдане митингу, начало которого запланировано на 19:00.
Из-за анонсированной акции протеста на Майдане и выступления президента Владимира Зеленского с посланием к нардепам под стенами Верховной Рады правоохранители ужесточили меры безопасности и оцепили здание парламента.
Видео митинга под Радой обнародовал на своей странице в Facebook фотокорреспондент Ян Доброносов.
Как известно, сегодня под стенами парламента проходит акция протеста ФЛПов. На площади Конституции установлена сцена. Люди стоят с плакатами для поддержки малого бизнеса. Митингующие также намерены провести марш по Крещатику. А закончить «ход» хотят до 17:00, к анонсированному на вечер на Майдане митингу, начало которого запланировано на 19:00.
Из-за анонсированной акции протеста на Майдане и выступления президента Владимира Зеленского с посланием к нардепам под стенами Верховной Рады правоохранители ужесточили меры безопасности и оцепили здание парламента.
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