Сегодня в сторону Днепропетровщины полетели кассетные бомбы

17:43 01 апреля Киев, Украина

В Днепропетровской области в четверг, 31 марта, российские войска использовали кассетные боеприпасы.



Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



"По данным следствия, 31 марта 2022 года вооруженные силы РФ произвели реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" двух населенных пунктов Криворожского района на Днепропетровщине. Три ракеты были оснащены запрещенными кассетными боеприпасами", - отмечается в сообщении.



Во время осмотра места происшествия взрывотехническая служба области обнаружила, разминировала и обезвредила более 32 кассетных боеприпасов.



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Отмечается, что какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют.



"Такие действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно конвенции о запрете кассетного оружия", - отметили в Офисе генпрокурора.