Сегодня в Покровске день траура по шести погибшим горнякам

12:55 07 августа Киев, Украина

Сегодня, 7 августа в Покровске объявлен днем траура по погибшим из-за взрыва горнякам.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



31 июля во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 горняков. С ожогами различной степени тяжести они были доставлены в хирургическое отделение Покровской больницы интенсивного лечения и ожоговое отделение Краматорской городской больницы.



От травм, несовместимых с жизнью, шестеро шахтеров скончались.



В больницах Покровска и Краматорска сейчас находятся четыре горняка. Состояние трех шахтеров удовлетворительное, еще одного – стабильно тяжелое.



Семьям погибших шахтеров шахтоуправление выплатит материальные компенсации и окажет финансовую помощь в организации похорон. Семьи пострадавших шахтеров также получат денежные компенсации, полную оплату лечения и реабилитации. Детям погибших и пострадавших горняков предприятие оплатит обучение в украинских вузах.



Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") - крупнейший в Украине производитель коксующего угля.