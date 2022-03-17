Сегодня в харьковских ресторанах отравились свыше 80 человек

Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 19 июня опубликовала информацию о массовом отравлении в Харькове. Согласно свежим данным, свыше 80 харьковчан получили отравление в ходе приема пищи в ресторанах "Якитория" и "Мафия". Еще утром количество пострадавших было меньше.
Как сообщалось, по информации Харьковского областного лабораторного центра состоянию на 12:00 четверга, 17 июня, в двух городских больницах находилось 25 человек (среди них 6 детей) с предварительным диагнозом гастроэнтероколит средней степени тяжести.
По словам заместителя городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, всем пациентам поставлен диагноз - энтероколит, состояние больных оценивается как средней тяжести, реанимационных пациентов нет.
По факту отравления людей было открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии