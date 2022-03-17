Сегодня в харьковских ресторанах отравились свыше 80 человек

Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 19 июня опубликовала информацию о массовом отравлении в Харькове. Согласно свежим данным, свыше 80 харьковчан получили отравление в ходе приема пищи в ресторанах "Якитория" и "Мафия". Еще утром количество пострадавших было меньше.

"По состоянию на 07.00, 19 июня, в Харьков с подозрением на пищевое отравление в лечебные учреждения госпитализированы 67 человек (из них 14 детей), предварительно употребляли пищу из сети ресторанов. Проводится комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий", - говорится в утреннем возведении на сайте ведомства в субботу.

Как сообщалось, по информации Харьковского областного лабораторного центра состоянию на 12:00 четверга, 17 июня, в двух городских больницах находилось 25 человек (среди них 6 детей) с предварительным диагнозом гастроэнтероколит средней степени тяжести.

"Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования (первичное опроса больных при госпитализации) свидетельствуют, что больные связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова", - сообщается на официальном сайте Харьковского областного лабораторного центра.

По словам заместителя городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, всем пациентам поставлен диагноз - энтероколит, состояние больных оценивается как средней тяжести, реанимационных пациентов нет.

По факту отравления людей было открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.