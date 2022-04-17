Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Броварам – мэр

11:41 17 апреля Киев, Украина

Очередной ракетный обстрел по мирным городам Украины российская армия совершила сегодня, 17 апреля, утром. Ракетный удар обрушился на Бровары Киевской области. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

В результате обстрела были повреждены инфраструктурные объекты. По его словам, возможны перебои с электроэнергией, водоснабжением и канализацией, которые планируют восстановить сегодня.

"Сегодня с самого утра было попадание в ряд инфраструктурных объектов в нашем обществе. Прошу сохранять спокойствие. Все службы работают в усиленном режиме", - сказал городской голова.

Он призвал местных жителей не фотографировать и не снимать на видео места.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник также сообщил, что 17 апреля утром жители Киева слышали звуки взрывов. Местные власти предполагают, что это, скорее всего, была работа систем ПВО.