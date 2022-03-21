Сегодня утром под Ровно обстрелян военный полигон

09:51 21 марта Киев, Украина

В результате ракетных ударов, которые утром 21 марта войска РФ нанесли по Ровенщине, есть раненые. Об этом сообщил в Телеграмме городской голова Ровно Александр Третяк.



« По предварительным данным, есть несколько раненых. Более подробно сообщим впоследствии » , – отметил Третяк.



Утром в понедельник, 21 марта, кафиры нанесли ракетные удары по территории Ровенской области. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.



Коваль отметил, что на территории области трижды раздавалась воздушная тревога. «По одному из общевойсковых полигонов дважды ударили ракетами. На месте работает специальная комиссия», – сказал глава Ровенской ОВА.