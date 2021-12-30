Сегодня утром на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик с эвакуатором - есть жертвы

08:23 30 Декабрь Киев, Украина

В четверг, 30 декабря, около 5 часов утра на 44 км автодороги Киев–Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и эвакуатора, перевозившего легковое авто.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

В результате ДТП есть пострадавшие. Патрульные не информируют об их количестве и состоянии.

В настоящее время из-за ДТП движение левыми полосами трассы перекрыто в обоих направлениях.

Патрульные занимаются регулированием и охраной места происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.