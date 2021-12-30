Сегодня утром на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик с эвакуатором - есть жертвы

В четверг, 30 декабря, около 5 часов утра на 44 км автодороги Киев–Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и эвакуатора, перевозившего легковое авто.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.
В результате ДТП есть пострадавшие. Патрульные не информируют об их количестве и состоянии.
В настоящее время из-за ДТП движение левыми полосами трассы перекрыто в обоих направлениях.
Патрульные занимаются регулированием и охраной места происшествия.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.
В результате ДТП есть пострадавшие. Патрульные не информируют об их количестве и состоянии.
В настоящее время из-за ДТП движение левыми полосами трассы перекрыто в обоих направлениях.
Патрульные занимаются регулированием и охраной места происшествия.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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