Сегодня ночью водитель автобуса "Киев-Кишинев" въехал в припаркованный МАN - погиб пассажир

12:13 27 июля Киев, Украина

Автобус дальнего следования Украина - Молдова врезался в припаркованный на обочине грузовик, в результате один погибший и шестеро пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



"27 июля в 3.45 вблизи с. Знаменка Подольского района на автодороге М 05 "Киев-Одесса" в результате столкновения рейсового автобуса сообщением "Киев-Кишинев" (находилось 20 пассажиров) и грузового автомобиля, погиб 1 человек и пострадало 6 человек (из них 1 ребенок 2008 г.р.), которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.



Как предварительно установили правоохранители, водитель автобуса, который ехал из Молдовы, не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем (зерновозом МАN), который стоял на обочине.