Сегодня ночью в Ровенской области горела школа из-за попадания в нее молнии

11:18 27 июля Киев, Украина

В одну из школ Ровенской области в Варашском районе попала молния, из-за чего кровля учебного заведения начала гореть. ЧП случилось в ночь с 26 на 27 июля.

Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 27 июля.

"27 июля в 01:16 в Ровенскую областную спасательную службу поступило сообщение о пожаре в школе в с. Перекаля, Варашского района", - сказано в сообщении.

По словам спасателей, параллельно с тушением пожара им пришлось выносить имущество и оборудование из учебных кабинетов.



Огонь окончательно потушили около пяти часов утра. Обошлось без жертв и пострадавших, но огонь уничтожил перекрытие на площади 360 кв. м.



"Предполагаемая причина пожара - разряд молнии. Окончательная причина и размер ущерба устанавливаются", - добавили в ГСЧС.