Сегодня ночью в Ровенской области горела школа из-за попадания в нее молнии

В одну из школ Ровенской области в Варашском районе попала молния, из-за чего кровля учебного заведения начала гореть. ЧП случилось в ночь с 26 на 27 июля.
Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 27 июля.
По словам спасателей, параллельно с тушением пожара им пришлось выносить имущество и оборудование из учебных кабинетов.
Огонь окончательно потушили около пяти часов утра. Обошлось без жертв и пострадавших, но огонь уничтожил перекрытие на площади 360 кв. м.
"Предполагаемая причина пожара - разряд молнии. Окончательная причина и размер ущерба устанавливаются", - добавили в ГСЧС.
Огонь окончательно потушили около пяти часов утра. Обошлось без жертв и пострадавших, но огонь уничтожил перекрытие на площади 360 кв. м.
"Предполагаемая причина пожара - разряд молнии. Окончательная причина и размер ущерба устанавливаются", - добавили в ГСЧС.
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