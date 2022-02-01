Сегодня ночью под Киевом взорвался газопровод

05:54 15 Сентябрь Киев, Украина





Местные жители пишут в соцсетях, что взорвался



Как сообщили в группе "Чабани та Новосілки" в Facebook, сотрудники Около 0.00 в ночь на 15 сентября в Киево-Святошинском районе Киевской области произошел мощный взрыв, после чего из-под земли раздалось сильное гудение, слышное за много километров.Местные жители пишут в соцсетях, что взорвался газопровод высокого давления.Как сообщили в группе "Чабани та Новосілки" в Facebook, сотрудники ГСЧС заверяют местных жителей, что угрозы нового взрыва нет и эвакуироваться не нужно.

В 1.15 гул прекратился.



Депутат горсовета Вишневого Киевской области Сергей Гулиев написал в Facebook, что в полях под Чабанами проходит магистральный газопровод Уренгой – Помары – Ужгород. По его данным, произошла разгерметизация с выбросом газа в атмосферу.



В близлежащих населенных пунктах отключено электричество.



